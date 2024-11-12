В рейтинг Росреестра Подмосковья вошли 333 кадастровых инженера БТИ
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За 9 месяцев 2024 года для направления в Росреестр по Московской области с целью оформления прав граждан и юридических лиц на объекты недвижимости кадастровыми инженерами ГБУ «БТИ Московской области» подготовлено 14 276 дел. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.
В рейтинг Росреестра Московской области, который включает 2 936 кадастровых инженеров, вошли и 333 специалиста из БТИ.
ТОП-3 кадастровых инженеров ГБУ «БТИ Московской области» по количеству регистраций:
- 1 место: 778 регистраций у Сергея Станиславовича Румынского, Люберецкий филиал ГБУ «БТИ Московской области» и 7 место в общем рейтинге Росреестра.
- 2 место: 533 регистраций у Ирины Алексеевны Козловой, Красногорский филиал ГБУ «БТИ Московской области» и 31 место в общем рейтинге Росреестра.
- 3 место: 429 регистраций у Сергея Сергеевича Марморина из Южного филиала ГБУ «БТИ Московской области» и 60 место в общем рейтинге Росреестра.
ТОП-3 филиалов по количеству регистраций:
- 1 место: Южный филиал ГБУ «БТИ Московской области» — 2 464 регистраций;
- 2 место: Балашихинский филиал ГБУ «БТИ Московской области» — 1 978 регистраций;
- 3 место: Люберецкий филиал ГБУ «БТИ Московской области» — 1 754 регистраций.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.
«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.