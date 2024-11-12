В рейтинг Росреестра Подмосковья вошли 333 кадастровых инженера БТИ

За 9 месяцев 2024 года для направления в Росреестр по Московской области с целью оформления прав граждан и юридических лиц на объекты недвижимости кадастровыми инженерами ГБУ «БТИ Московской области» подготовлено 14 276 дел. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.