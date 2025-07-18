В рейтинг подмосковного Росреестра вошли 116 кадастровых инженеров БТИ

Подмосковное управление Росреестра опубликовало рейтинг кадастровых инженеров за первое полугодие 2025 года. В списке 2 631 специалист, из них 116 кадастровых инженеров ГБУ «БТИ Московской области», сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Наши позиции в рейтинге — это авторитетное и объективное признание высокого качества работы 116 сотрудников БТИ, которые подтвердили свою компетентность. За полгода они подготовили документы, на основании которых было принято свыше 8 000 положительных решений об осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав», — отметила генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

Топ-3 филиалов БТИ Московской области:

Балашихинский филиал — 1 258 решений;

Красногорский филиал — 1 199 решений;

Мытищинский филиал — 1 190 решений.

Признание профессионализма кадастровых инженеров БТИ Московской области свидетельствует о соответствии выполняемых работ самым высоким профессиональным стандартам и надежности услуг ГБУ «БТИ Московской области».

Информация обо всех услугах БТИ Московской области доступна на официальном сайте учреждения через форму обратной связи и в окнах БТИ в МФЦ МО, а также по телефону горячей линии +7 (498) 568-88-88.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.

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