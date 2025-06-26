В реабилитационном центре Реутова завершаются ремонтные работы

В городском округе Реутов близится к завершению капитальный ремонт филиала комплексного центра соцобслуживания и реабилитации «Балашихинский», более известного жителям как «Родничок». Это учреждение оказывает помощь и сопровождение детям и семьям, восстанавливается с применением современных стандартов комфорта и доступности. В настоящее время основные строительные работы сосредоточены в помещении бассейна, после чего подрядчики приступят к благоустройству прилегающей территории, сообщает пресс-служба администрации округа.

Концепция обновленного пространства построена на принципах максимального психологического и физического комфорта для детей.

«Детское учреждение всегда должно выглядеть гармонично, потому что реабилитация включает в себя все — и профессионализм сотрудников, и цвет стен тоже становится важным. Гармония во всем», — подчеркнула директор центра Ольга Садилова.

Ремонт проводится по концепции «Изумрудного города», где каждому элементу интерьера уделяется внимание с точки зрения уюта и эмоционального фона. Центр должен стать местом, где дети будут не только получать необходимую помощь, но и чувствовать себя в безопасности.

Наряду с физическим обновлением здания идет масштабное обновление кадрового состава. По словам Ольги Садиловой, в учреждении уже работает 45 человек, но за счет пилотного проекта штат расширяется. «Нам разрешили добавить таких специалистов, как дефектологи, логопеды, а также — не просто педагог-психолог, а нейропсихолог», — рассказала директор центра.

Надежда на успешную интеграцию новых специалистов строится на хорошем отклике профессионального сообщества и актуальности этих медицинских направлений.

Как отметил заместитель главы городского округа Реутов Владимир Покамин, в центре сейчас ведутся пуско-наладочные работы, а основным незавершенным объемом остаются работы по отделке чаши бассейна.

«Сейчас заканчивают стены и потолок, строительство чаши тоже близится к завершению. На это потребуется около недели, после чего строители приступят к благоустройству», — сообщил Владимир Покамин.

Завершение всех строительных и подготовительных мероприятий планируется на август, после чего «Родничок» начнет пробный запуск программы занятий. Центр сможет принимать до 150 детей ежедневно. Наряду с основной реабилитационной программой здесь продолжатся и востребованные проекты для родителей и старшего поколения.

В частности, большая роль будет отведена таким инициативам, как проект «Мамино время», в рамках которого мамы смогут посещать мастер-классы и заниматься творчеством, пока их дети на занятиях. Кроме того, в центре будут проходить мероприятия в рамках программы «Активное долголетие», что позволит интегрировать старшее поколение в сообщество и создать дополнительное пространство для общения и самореализации.

Реорганизация «Родничка» — это не только реконструкция здания, но и переосмысление подходов к социальной реабилитации и сопровождению. Сочетание современной инфраструктуры, специализированных кадров и социально ориентированных проектов делает учреждение одним из ключевых центров поддержки и развития в Реутове.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.