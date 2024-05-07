В рамках земельного контроля в Подмосковье осмотрено 50,5 тыс земельных участков

С начала 2024 года земельные инспекторы Подмосковья обследовали 50,5 тысяч земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В этом году земельные инспекторы уже провели обследование 50,5 тыс. земельных участков с целью выявления неиспользованных земель, нецелевого использования земли, самозахвата и других нарушений земельного законодательства. Всего же запланировано проверить 364 тыс. участков, что на 50 тыс. больше, чем в прошлом году, и почти в два раза превосходит показатель 2022 года», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Глава ведомства выделила лидеров среди муниципалитетов, где осмотрели больше всего участков. Среди них: Ступино, где осмотрено 13 049 участков, Домодедово — 10 231, Серпухов — 13 047, Одинцово — 10 207, Волоколамский округ — 13 330 участков земли.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.