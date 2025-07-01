В рамках капремонта в КСК Мальцево в Щелкове помещения увеличат почти в два раза

В городском округе Щелково продолжается капитальный ремонт культурно-спортивного комплекса «Мальцево» — работы ведутся с начала июня. КСК располагается в здании 1958 года постройки, площадь которого составляет порядка 500 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Это первый наш такой крупный ремонт, в рамках которого не только будут проведены работы по текущему ремонту, но и оснащение культурно-спортивного комплекса. То есть здесь не только будет совершенно новое пространство, но и совершенно новое оборудование для занятий клубных формирований — звуковое, световое, новая мебель и так далее», — рассказала и. о. директора «Медвежье-Озерской ЦКС» Ольга Попова.

КСК Мальцево называют душой поселка Краснознаменский. Поэтому ремонт здесь действительно долгожданный. Акцент в работах делается не только на внешний вид, но и на расширение пространства. Благодаря перепланировке и зонированию все помещения, включая гардероб, станут в 2 раза больше.

Работы выполняет ООО «Пожнадзор».

«Помимо отделочных работ меняем электрику, отопление. Работаем и с канализацией. Комплекс работ по ремонту здания проводится в полной мере», — рассказали представители организации.

В КСК Мальцево занимаются дети и подростки до 14 лет, а также взрослые — участники проекта «Активное долголетие». Спектр занятий большой — от фитнеса до прикладных видов творчества. Руководство комплекса уверено: после ремонта занимающихся станет гораздо больше.

«Хочу поблагодарить главу Щелково Андрея Алексеевича Булгакова за то что мы вошли в эту программу — «ремонт сельских ДК», благодаря чему к открытию нового творческого сезона и взрослые и дети смогут прийти к нам и заниматься в совершенно обновлённом сельском ДК», — добавила Ольга Попова.

Работы планируется завершить в сентябре.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.