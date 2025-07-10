В Раменском завершается строительство детсада на 225 мест

Строительство нового детского сада на 225 мест в Раменском на улице Молодежной завершается. Уже поставлена мебель и оборудование, ведутся пусконаладочные работы систем. Открытие запланировано на начало августа после получения разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации округа.

Новый детский сад возводился с февраля 2025 года генподрядной организацией «Стройинвестинженеринг». Как рассказал ее главный инженер Рим Сабиров, на сегодняшний день строительно-монтажные работы практически завершены.

Детсад площадью 3 323 кв.м рассчитан на 225 мест и включает 9 групп по 25 детей. В здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы. Территория площадью 1,6 га оборудована игровыми и спортивными площадками с теневыми навесами, высажены кустарники и цветы.

Мебель для всех помещений уже поставлена и сегодня, 10 июля, начнется ее сборка. Оборудование пищеблока также на месте и сейчас производится его наладка. Ведутся пусконаладочные работы инженерных систем: автоматической пожарной сигнализации, вентиляции, дымоудаления и других.

По словам Рима Сабирова, окончательная проверка объекта запланирована на конец июля, после чего предполагается получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.