В Раменском строят молочный комбинат в рамках программы импортозамещения

Продолжается строительство нового молочного комбината вблизи деревни Кузнецово Раменского городского округа. Масштабный проект не только укрепит продовольственную безопасность Подмосковья, но и создаст новые рабочие места для местных жителей, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Мощность комбината позволит ежедневно перерабатывать до 100 тонн молока и 100 тонн молочной сыворотки. В ассортименте выпускаемой продукции — сухое обезжиренное молоко (около 8,5 тонн в сутки), сухая сыворотка (около 6,5 тонн в сутки) и сливки 30% жирности (до 12 тонн в сутки). Всего — порядка 10 тысяч тонн готовых продуктов ежегодно.

Главгосстройнадзор Московской области осуществляет строгий контроль за ходом строительства. Инспекторы надзорного ведомства по запросу застройщика провели профвизит на стройплощадке. В ходе визита застройщика проконсультировали по вопросам соблюдения строительных норм, а также разъяснили вопросы, связанные с контролем строительства.

На текущий момент строительная готовность объекта составляет 75%. Ведутся работы по монтажу полов, технологического оборудования, внутренних перегородок, дверей, ворот, а также наружных и внутренних инженерных сетей. Завершить строительство планируется к концу 2025 года.

Застройщиком выступает группа компаний «Евромол», имеющая многолетний опыт работы на рынке оптовой продажи сухого молока и молочных продуктов. Компания осуществляет поставки своей продукции во все регионы России.

Земельный участок площадью 6 гектаров предоставлен компании в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.