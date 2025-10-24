В Раменском стартовал капремонт поселковой школы

сегодня в 14:25

«Школу в д. Морозово Раменского округа ждет масштабное обновление. Подрядчик приступил к работам по капительному ремонту. Строители подрядной организации ООО «Стройинвестинжиниринг» ведут подготовку к началу демонтажных работ, поставку материалов и оборудования», — говорится в сообщении.

Работы пройдут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании 1972 года постройки площадью 3 951,8 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленную школу планируют 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.