В Раменском ремонтируют помещения для отделения соцподдержки семей бойцов СВО

Глава Раменского округа Эдуард Малышев осмотрел ход ремонтных работ в помещениях, где разместится отделение пенсионного обеспечения и социальной поддержки семей участников специальной военной операции. Объект находится по адресу: г. Раменское, ул. Михалевича, дом № 3. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках рабочего визита глава Раменского округа ознакомился с процессом обновления помещений.

«Важно, чтобы наши защитники и их семьи получали всю необходимую поддержку в максимально комфортных условиях», — подчеркнул Эдуард Малышев.

Косметический ремонт охватит 11 помещений общей площадью 244 кв. м. Рабочие заменят напольное покрытие, проведут шпатлевку и окраску стен для создания более светлого пространства. Также запланирована частичная замена электропроводки и осветительного оборудования.

Особое внимание уделяется обустройству санузла — его адаптируют для маломобильных групп населения, что обеспечит доступность услуг для всех категорий посетителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.