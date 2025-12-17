В Раменском построят новый индустриальный парк

Главгосстройнадзор Московской области выдал разрешение на строительство нового индустриального парка «Баланс» в городском округе Раменское. Площадку для развития бизнеса в регионе построят в селе Софьино, сообщает пресс-служба ведомства.

Получить разрешительную документацию помогли специалисты центра содействия строительству Московской области. Застройщик — компания «ПЕТРО СЕРВИС» к концу 2029 года построит на территории площадью 4,5 га индустриальный кластер.

Проект будет реализован поэтапно. Всего на территории возведут четыре корпуса общей площадью 25 тыс. квадратных метров. Речь идет об арендных площадях класса А+. Такие здания предназначены для объектов с повышенными требованиями к эффективности, безопасности и автоматизации. В частности, на объектах можно будет выстраивать определенный климатический режим, они будут оснащены современными системами вентиляции и видеонаблюдения. На прилегающей территории предусмотрят парковку для большегрузных автомобилей, а сами корпуса оборудуют автоматическими воротами докового типа.

В реализацию проекта застройщик инвестирует до 1,5 млрд. рублей. После ввода объектов в эксплуатацию работу здесь смогут найти порядка двухсот человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.