В Раменском планируют снести незаконное строение в водоохранной зоне

Представители Минэкологии примут участие в судебном процессе по иску администрации Раменского округа к компании, владеющей земельным участков в деревне Турыгино. Ведомство привлечено к процессу, поскольку речь идет о безопасности водного объекта, сообщает пресс-служба ведомства.

Как следует из искового заявления, сотрудники областного управления Госстройнадзора провели проверку использования земельного участка и выявили на нем капитальные строения, включая кемпинг с кафе. По данным ведомства, разрешение на строительство владелец участка не оформлял. Более того, проведена реконструкция кемпинга с увеличением его этажности. При этом участок находится частично в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Дорки.

В силу требований Водного кодекса России на таких землях действуют ограничения по строительству и размещению объектов, поскольку их эксплуатация может нести риски загрязнения водного объекта. В исковом заявлении администрация округа просит суд обязать ответчика снести самовольно построенные здания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.