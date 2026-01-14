В Раменском округе завершают строительство котельной для психоневрологического интерната

В поселке Денежниково Раменского округа завершается строительство котельной для психоневрологического интерната, объект готов на 98 %, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В поселке Денежниково Раменского округа подходит к завершению строительство новой котельной для местного психоневрологического интерната. На объекте завершено 98 % работ, сейчас ведется монтаж технологического оборудования. Ввести котельную в эксплуатацию планируют до конца января 2026 года.

Строительство находится под контролем Главгосстройнадзора Подмосковья. После запуска котельная мощностью 4,8 МВт обеспечит интернат стабильным теплоснабжением и горячей водой.

Денежниковский психоневрологический интернат работает с 1983 года. Учреждение оказывает медицинскую помощь, обеспечивает жильцов одеждой, питанием и социальным уходом, а также организует реабилитационные и образовательные программы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал три элемента подготовки домов к зиме: это котельные, теплотрассы и состояние жилых домов.

«У нас есть три слагаемых, которые, я очень надеюсь, мы понимаем. Первое — это подготовка самой котельной. Это модернизация котла и всего, что с этим связано, — водоподготовки, теплообменников», — сказал Воробьев.