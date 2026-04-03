В Раменском округе завершают строительство детсада на 65 мест

Детский сад на 65 мест строят в жилом комплексе «Театральный» в Раменском городском округе. Объект реализует компания G3 Group, работы находятся на завершающей стадии, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Детский сад разместился на первом этаже дома №2. В помещениях завершены отделочные работы, установлена часть мебели. На прилегающей территории оборудовали детскую площадку с игровыми комплексами, качелями и каруселями.

Жилой комплекс «Театральный» предусматривает создание социальной инфраструктуры и коммерческих помещений. Помимо детского сада на 65 мест, в проект включены объекты повседневного обслуживания. Рядом с комплексом находится станция МЦД-3 «Ильинская», что обеспечивает удобную транспортную доступность.

В Подмосковье крупные застройщики, в том числе ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель» и ГК ФСК, возводят жилые кварталы в рамках комплексного развития территорий вместе с необходимой инфраструктурой.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.