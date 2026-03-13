сегодня в 11:54

В Раменском округе выполнили более 55% капремонта школы

Капитальный ремонт Рыболовской средней школы в деревне Морозово Раменского округа выполнен более чем на 55%. Работы ведутся по госпрограмме модернизации социальной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Школу ремонтируют по адресу: деревня Морозово, д. 131ш. Сейчас на объекте задействованы 50 строителей и две единицы техники. Специалисты выполняют общестроительные и отделочные работы, электромонтаж, ремонт фасада и монтаж инженерных коммуникаций.

В рамках капитального ремонта обновят кровлю и фасад, проведут внутреннюю отделку помещений, обустроят входные группы, полностью заменят инженерные сети и сантехническое оборудование. Для школы также закупят новую мебель и учебное оборудование.

Открыть обновленную Рыболовскую среднюю школу планируется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.