В Раменском округе возводят новый детский сад на 225 мест

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев посетил строительную площадку нового детского сада на улице Молодежной. Учреждение дошкольного образования будет рассчитано на 225 мест, сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время подрядная организация интенсивно работает над монтажом конструкций технического подполья и кладочными работами. Для реализации проекта задействованы четыре единицы техники, в состав которых входят три автокрана и экскаватор-погрузчик, а на стройплощадке трудится около 45 специалистов высокой квалификации.

Новый детский сад будет двухэтажной постройкой, рассчитанной на 9 групп по 25 детей. Такая вместимость позволит обеспечить качественное образование и всестороннее развитие многим детям. В здании будут обустроены современные классы, отвечающие самым высоким стандартам министерства образования и министерства строительства. Особое внимание будет уделено созданию музыкальных классов и обеспечению всех необходимых условий для полноценного развития детей.

В дополнение к этому, на территории детского сада предусмотрено благоустройство: девять теневых навесов и две спортивные площадки, предназначенные для занятий физической культурой. Такое обустройство создаст благоприятную атмосферу для активного времяпрепровождения и игр на открытом воздухе.

Проект постройки детского сада реализуется при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Учреждение откроется в текущем году.

«Этот проект станет важной частью социальной инфраструктуры и поможет создать лучшее будущее для наших детей. Буду продолжать следить за ходом работ и обеспечивать контроль за высоким стандартом качества проводимых работ», — написал Эдуард Владимирович в социальных сетях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.