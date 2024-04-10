В Раменском округе работы строительство новой школы завершено на 60%

В городском округе Раменское на улице Высоковольтная продолжается строительство школы на 550 мест. Строительная готовность объекта составляет 60%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

На строительной площадке задействованы 130 рабочих и 3 единицы техники. Строители в настоящее время занимаются устройством фасада, монтажом внутренних и внешних инженерных сетей, прокладкой сетей связи, а также проводят отделочные работы.

В трехэтажном здании общей площадью более 11,2 тыс. кв. метров будут расположены блоки начальной, основной и старшей школы с отдельными входными группами, гардеробами и местами для ожидания родителей. Внутри школы будут просторные классы и лаборатории, а также помещения для групп продленного дня, кружков, актового и спортивного залов, библиотеки с медиатекой, столовой на 200 посадочных мест, а также административные и служебные помещения.



Школа откроет свои двери уже 1 сентября 2024 года.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.



«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае - 36», - отметил Воробьев.