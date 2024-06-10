В Раменском округе работы по строительству новой школы завершены на 70%

В городском округе Раменское на улице Высоковольтная продолжается строительство школы на 550 мест. Строительная готовность объекта составляет 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Сейчас на объекте задействовано 195 человек, а также 6 единиц спецтехники. Ведутся работы по устройству фасада и внутренней отделке помещений, монтажу инженерных сетей. На прилегающей территории ведется планировка под размещение спортивного ядра и детских площадок, а также обустройство проездов и тротуаров», — уточняется в сообщении.

В 3-этажном здании на площади более 11,2 тыс. кв. метров разместятся блоки начальной, основной и старшей школы с отдельными входными группами, гардеробами, местами для ожидания родителей. В здании школы будут обустроены просторные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, кружковые, актовый и спортивные залы, библиотека с медиатекой, столовая на 200 мест.

Открыть для учеников новое образовательное учреждение планируется 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.