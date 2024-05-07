В Раменском округе приступили к возведению 1 этажа здания ФОКа с бассейном

В Раменском округе строители ведут работы по возведению первого этажа здания физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и залом для бадминтона. Об этом сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Новый объект спорта на улице Махова строится в рамках нацпроекта «Демография».

«На площадке задействовано 53 рабочих и 5 единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне первого этажа здания, кладка стен и перегородок, монтаж наружных инженерных сетей, устройство чаши бассейна. Работы идут в графике», — уточняется в сообщении.

В ФОК будут предусмотрены помещения охраны, тренерские, конференц-зал, медблок, а также зал для бадминтона и плавательный бассейн.

Общая площадь составит более 3,8 тыс. кв. метров.

Помимо строительства ФОКа, будет проведено благоустройство прилегающей территории и построена парковка.

Закончить постройку планируется до конца 2024 года.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.