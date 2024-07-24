В Раменском округе по программе реновации расселят два аварийных дома

В Раменском городском округе расселят два аварийных многоквартирных дома в рабочем поселке Ильинский на Московской улице. Из безнадежно устаревшего жилья в современные и комфортные дома со всей необходимой инфраструктурой в ЖК «G3 Театральный» переедет 62 человека, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Строительство нового ЖК идет полным ходом. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на строительство второй очереди загородного бутик-квартала «G3 Театральный». Дом с жилой площадью более 10 тыс. кв. метров рассчитан на 196 квартир. На первых этажах разместятся коммерческие помещения и объекты социальной инфраструктуры, включая встроенный муниципальный детский сад на 65 мест.

В «G3 Театральный» запроектирована вся необходимая для комфортной жизни коммерческая инфраструктура: магазины, кафе, аптека, салон красоты. В благоустроенном дворе для жителей будут созданы детские и спортивные площадки, места для отдыха с Wi-Fi на всей территории, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки.

Цель программы реновации — сократить ветхий и аварийный фонд, создать комфортные условия проживания и качественно обновить городские территории.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ставит задачу ускорить темпы переселения жителей из аварийных домов. В первую очередь, это стало возможно за счет использования жилищных сертификатов.