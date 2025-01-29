В Раменском округе объявлен конкурс на реконструкцию Софьинской школы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции здания «МОУ Софьинская СОШ» со строительством пристройки на 200 мест в Раменском муниципальном округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2027 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по реконструкции объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «МОУ Софьинская СОШ со строительством пристройки на 200 мест по адресу: Московская обл., Раменский м. о., с. Софьино». В рамках проведения закупки планируется реконструировать трехэтажное здание площадью 4 201 кв. метров, а также построить пристройку к существующей школе (общей площадью не более 4 800 кв. метров.) на 200 обучающихся.

Работы осуществляются в рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.