В Раменском округе начали бетонировать корпус Софьинской школы

Строители приступили к заливке бетона в фундамент второго корпуса Софьинской школы в Раменском округе. Работы ведут по региональной программе, открыть здание планируют в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Фундамент нового корпуса разбит на несколько захваток, каждая из которых заливается монолитным бетоном. Сейчас на площадке идут монолитные работы по возведению здания.

«На площадке задействовано 30 рабочих и три единицы техники. Ведутся монолитные работы по возведению здания школы», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Он добавил, что новый корпус рассчитан на 200 учеников. В здании разместят учебные классы и мастерские, помещения для кружков, спортивный зал, информационно-библиотечный центр и административные кабинеты. Пространство адаптируют для детей с ограниченными возможностями здоровья, а с действующим зданием школу соединит теплый переход.

На прилегающей территории обустроят спортивное ядро, зоны отдыха и площадки для общешкольных мероприятий.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.