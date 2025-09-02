В Раменском 1 сентября открылся детский сад «Умка»

К началу учебного года на улице Молодежная в Раменском округе открылся новый детский сад «Умка» на 225 мест, сообщает пресс-служба

В двухэтажном здании разместились десять групп для детей от полутора до семи лет, в том числе одна группа на 20 мест для детей до трех лет. А также музыкальный и физкультурный залы, помещения медицинского назначения, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок полного цикла, административные и вспомогательные помещения.

Территория детского сада благоустроена, смонтировано 9 теневых навесов, обустроены спортивные площадки для разных возрастных групп. Установлены малые архитектурные формы — качели, игрушечные автомобили и автобусы.

Реализован проект комплексного озеленения территории.

Работы велись в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до 15 августа проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1 084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.