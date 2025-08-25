В Раменской библиотеке стартовал капитальный ремонт

Глава Раменского округа Эдуард Малышев ознакомился с уникальным дизайн-проектом. Новый дизайн библиотеки гармонично сочетает в себе стилистику города и наследие его истории, в частности, бумагопрядильной фабрики. Отсюда и названия будущих кабинетов — цех слова и мысли, цех вдохновения, цех литературного и культурного наследия, а также цех-лаборатория, сообщает пресс-служба администрации округа.

Интерьер, выполненный в стиле ретро и лофт, создает атмосферу уюта и вдохновения, уверены проектировщики. Акценты синего цвета станут напоминаем о Борисоглебском озере. Особую связь с культурными традициями придадут элементы гжели. Весь библиотечный фонд собран и упакован сотрудниками, книги в полной сохранности находятся в подсобном помещении.

Капитальный ремонт Центральной библиотеки на улице Советская в городе Раменское планируют завершить в конце сентября.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.