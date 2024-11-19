В районе Зюзино завершено обновление социального объекта

Строение было выявлено по адресу: ул. Цюрупы, д. 3.

«Госинспекция по недвижимости отслеживает объекты ветхого фонда для дальнейшего принятия мер — как правило, для восстановления и возвращения их в инфраструктуру города в обновленном виде. Одно из таких строений — четырехэтажное здание 1973 года постройки — имело неприглядный вид и нуждалось в ремонте: на одном из этажей полностью отсутствовали окна, часть здания находилась в заброшенном состоянии. Совместно с владельцем был составлен план действий по его преображению, в соответствии с которым были начаты работы», — рассказал Иван Бобров.

На данный момент было произведено остекление пустых оконных проемов и завершены отделочные работы помещений — здание медицинского образовательного учреждения приведено в порядок.