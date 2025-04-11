В районе Замоскворечье обеспечен сквозной проезд во двор

Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы пресекла факт самовольного ограничения доступа на территорию общего пользования в Центральном административном округе столицы, поделился начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

По обращению жителей инспекторы провели мониторинг территории и установили, что въезд во двор по адресу: 1-й Щипковский пер., вл. 15, рядом со стр. 3 незаконно преграждают металлические столбики и натянутый трос.

«Поскольку разрешения на установку ограждений не выдавались, специалисты оперативно приняли меры и демонтировали ограничивающие устройства. Благодаря восстановлению сквозного проезда жители близлежащих домов могут беспрепятственно парковать свои автомобили на внутридворовой территории», — объяснил Бобров.

Инспекция активно сотрудничает с горожанами и развивает инструменты общественного контроля. Сообщить инспекторам Госинспекции по недвижимости о незаконных шлагбаумах, парковках и фактах самозахвата земель горожане могут через чат-бот «Свободный доступ»в мессенджере Telegram.

Кроме того, сегодня каждый житель Москвы может присоединиться к проекту «Неравнодушный москвич» и внести свой вклад в сохранение уникальности нашего города, информируя, например, о самовольных или ветхих постройках. Чтобы присоединиться к проекту, необходимо отправить заявку на электронный адрес dobrovoletsgin@control.mos.ru.