В районе Выхино-Жулебино отреставрировали ветхое здание

При содействии Госинспекции по недвижимости на юго-востоке столицы обновлено административное строение, сказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Объект находится по адресу: ул. Сормовская, д. 16, стр. 4.

«Одноэтажное здание 1937 года постройки со временем потеряло презентабельный вид и требовало ремонта: на фасаде были зафиксированы заметные повреждения — трещины, осыпавшаяся штукатурка, а в кровле — пробоины. Совместно с собственником был разработан план по восстановлению объекта. Теперь административное здание приведено в надлежащий вид», — заявил Бобров.

Разрушение фасадов и дефекты кровли зданий приводят к нарушению их эксплуатационных характеристик и одновременно сказывается на эстетической привлекательности городского ландшафта.

Поскольку инспекция входит в число ведомств, формирующих облик современной Москвы, работа по обнаружению ветхих строений и сотрудничество с их владельцами остается одним из ключевых направлений деятельности ведомства.