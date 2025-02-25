В районе Соколиная гора демонтировали комплекс ветхих аварийных построек

Госинспекция по недвижимости Москвы продолжает активно работать над обновлением городской инфраструктуры и созданием комфортной среды для жителей Восточного административного округа (ВАО). Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Комплекс зданий площадью более 3,8 тыс. кв. м, которые находились в неудовлетворительном состоянии, обнаружили по адресу: улица Кирпичная, вл. 43.

По словам начальника контрольного ведомства, эти объекты не эксплуатировались и подлежали сносу. Из-за их аварийного состояния ремонт был нецелесообразен.

«Совместно с профильными ведомствами была разработана и реализована дорожная карта по их демонтажу. В рамках комплексного развития территории освобожденный участок более 6 тыс. кв. м на улице Кирпичной планируют задействовать под строительство жилых домов», — отметил Бобров.

Он также отметил, что с 2020 года в столице активно проводятся мероприятия по ликвидации ветхих и аварийных зданий. Эта работа осуществляется совместно с различными профильными ведомствами, среди которых ключевую роль играет Госинспекция по недвижимости. Только в 2024 году в ВАО было приведено в порядок 36 зданий, находившихся в неудовлетворительном состоянии, а 30 объектов, не подлежащих ремонту, были полностью демонтированы.

В инспекции подчеркнули, что важную роль в выявлении неухоженных строений играют сами жители Москвы, которые сообщают о таких объектах в контрольное ведомство. Присоединиться к этой инициативе и внести вклад в улучшение облика столицы можно в рамках проекта «Неравнодушный москвич». Для этого необходимо отправить заявку на электронный адрес: dobrovoletsgin@control.mos.ru.