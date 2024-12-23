В районе Перово демонтирован комплекс ветхих строений

В столичном районе Перово освободили территорию от четырех обветшалых построек, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Строения располагались по адресу: 2-й проезд Перова Поля, владение 9.

«Капитальные постройки площадью свыше 2,6 тысяч квадратных метров долгое время не эксплуатировались и имели значительные повреждения, учитывая которые совместно с собственником было принято решение о нецелесообразности проведения ремонтных работ. В настоящее время все этапы разбора зданий завершены», — уточнил Иван Бобров.

Освобожденная территория будет задействована под строительство офисно-производственного центра.

Госинспекция по недвижимости ведет комплексную работу по выявлению ветхих зданий с 2020 года — за это время были приняты меры по объектам нежилого фонда во всех административных округа Москвы. Для каждого строения разрабатывается индивидуальная дорожная карта по восстановлению или демонтажу.