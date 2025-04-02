В районе Лосиноостровский инвестор возводит спортивный комплекс с бассейном

В Лосиноостровском районе продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса: завершены монолитные работы и укладка кровли, сейчас ведется установка инженерных систем. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы, который входит в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Владислав Овчинский.

Спортобъект строится по адресу: Анадырский проезд, вл. 59.

«Общая площадь спорткомплекса составит 3,2 тыс. кв. м. Он включает в себя один подземный и три надземных этажа, которые будут функционально разделены по зонам. Предусмотрен бассейн для детей и взрослых. Инвестор планирует достроить объект в 2025 году», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Он добавил, что в настоящее время выполняются фасадные работы, прокладка внешних инженерных сетей и монтаж внутренних коммуникаций.

В пресс-службе департамента столичной градполитики также добавили, что в составе физкультурно-оздоровительного комплекса запланированы сауны, бани, солярий, бассейн, а также тренажерные и фитнес-залы для групповых и индивидуальных тренировок.

Архитектура здания выполнена в форме буквы «Г», что позволит организовать комфортный внутренний двор. После завершения строительства комплекс будет работать как платный фитнес-клуб.

Строительство соцобъектов в столице соответствует задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».