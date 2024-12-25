сегодня в 12:10

В районе Коптево на месте самостроя появится жилой квартал

На севере столице земельный участок освободили от самостроя, там разместят ЖК с социальной инфраструктурой, поделился начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Комплекс был выявлен по адресу: ул. Новая Ипатовка, вл. 23А.

Площадь участка составляет свыше 5,2 га. В границах территории также возведут объекты социнфраструктуры, жилая недвижимость и ФОК.

«Объекты были размещены при отсутствии надлежаще оформленной разрешительной документации, а также не стояли на кадастровом и техническом учетах. Строения демонтировали, а на освобожденной территории появится жилой квартал со спортивными и социальными объектами», — уточнил Бобров.

К самовольным постройкам могут относиться как отдельно стоящие объекты капитального строительства, так и их части — незаконные пристройки и надстройки.

В формировании комфортного городского пространства активное участие принимают жители столицы.

«Мы сотрудничаем с горожанами. Сегодня каждый житель Москвы может присоединиться к проекту „Доброволец ГИН“ и внести свой вклад в сохранение уникальности нашего города, информируя, например, о самовольных или ветхих постройках», — резюмировал глава ведомства.

Чтобы присоединиться к проекту, следует отправить заявку на электронный адрес dobrovoletsgin@control.mos.ru.