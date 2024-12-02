В районе Коньково демонтировали незаконные объекты

В столичном районе Коньково на юго-западе города сотрудники Госинспекции по недвижимости выявили нецелевое использование участка. Нарушение было устранено, сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Инспекторы выявили несанкционированную пристройку к зданию и незаконно построенный шиномонтаж во время обследования территории комплекса зданий в ЮЗАО по адресу: ул. Обручева, вл. 23, лит. Б, В, Г.

«Специалисты ведомства установили, что земельный участок по указанному адресу предоставлен строго для организации открытой стоянки автомашин без права возведения каких-либо сооружений, то есть реконструкция и строительство в его границах не предусмотрены. Разрешение на данный вид работ не выдавалось. Кроме того, расположенные на земельном участке объекты на технический и государственный кадастровый учет не поставлены, право собственности на них не зарегистрировано», — сказал Бобров.

Он добавил, что объекты, которые были расположены на участке, не стояли на государственном кадастровом и техническом учете, а право собственности на них не регистрировалось.

Сейчас нарушение устранили — самовольную пристройку площадью 59 кв. м. и самовольно возведенное здание шиномонтажа площадью 70 кв. м. демонтировали силами Госинспекции.