В районе Южное Медведково привели в порядок здание торгового центра

При содействии Госинспекции по недвижимости отремонтировали ветхое здание на северо-востоке Москвы, сказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Объект в проезде Шокальского, д. 9 находился в запущенном состоянии и длительное время не использовался.

Выявлением ветхих, аварийных зданий и строений для дальнейшего их восстановления или сноса занимается Госинспекция по недвижимости.

«Госинспекция по недвижимости совместно с собственником строения инициировала последовательный план по его восстановлению. В рамках утвержденной дорожной карты постройку привели в порядок. Восстановление фасадов завершено, в здании будет открыт торговый центр», — прокомментировал начальник ведомства.

В инспекции также отметили, что обнаруживать ветхие постройки помогают активные горожане. С 2021 года в Москве действует проект «Доброволец ГИН», который дает возможность жителям участвовать в формировании и поддержании облика столицы. Чтобы присоединиться к команде добровольцев, достаточно заполнить форму на странице проекта (https://ikc-gin.ru/projects/proekt-dobrovolets-gin/)

Всего с января по сентябрь текущего года в СВАО восстановили 16 строений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.