В районе Якиманка обновили ветхое здание

В ЦАО завершен ремонт возведенного в 1917 году здания. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости города Москвы Иван Бобров.

В рамках программы по сокращению числа аварийных и ветхих объектов нежилого фонда, предназначенных для сноса или восстановления, инспекторы ведомства выявили обветшалое строение по адресу: Якиманский переулок, вл. 4/1.

«Строение находилось в неприглядном состоянии и нуждалось в ремонте. Совместно с собственником мы разработали план мероприятий и утвердили дорожную карту по восстановлению здания», — отметил Бобров.

На данный момент здание полностью отремонтировано, включая фасад. Собственник сейчас рассматривает возможные варианты дальнейшего использования объекта, в том числе для административно-офисных целей.

Глава ведомства отметил, что для сохранения единого архитектурного облика Москвы проводится планомерная работа по восстановлению ветхих зданий. В этих комплексных мероприятиях участвуют различные профильные ведомства, включая Госинспекцию по недвижимости. Принимают участие и активные жители столицы.

Горожане сотрудничают с инспекцией, сообщая о ветхих строениях. Присоединиться к этой инициативе и внести вклад в улучшение облика Москвы можно в рамках проекта «Неравнодушный москвич». Для этого достаточно отправить заявку на электронный адрес dobrovoletsgin@control.mos.ru.