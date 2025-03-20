В районе Ивановское пресечены незаконные строительные работы

При обследовании жилого квартала на ул. Молостовых, д. 1А специалисты инспекции обнаружили незаконные строительные работы.

«Собственник приступил к работам по увеличению площади торгового объекта: у здания были складированы стройматериалы, частично были установлены опорные конструкции, и полностью возведена одна из стен. Как установили инспекторы, данный земельный участок для целей строительства или реконструкции не предоставлялся, необходимая разрешительная документация отсутствовала. При этом ранее выявленная незаконная пристройка к этому зданию уже была демонтирована силами ведомства, и теперь на ее месте возводилась новая», — прокомментировал Бобров.

Сейчас попытка повторной самовольной реконструкции пресечена: в этот раз собственник здания добровольно разобрал возводимую пристройку. В инспекции подчеркнули, что данный объект находится на особом контроле.