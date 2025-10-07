В районе Филевский парк предприниматели могут купить на торгах 2 помещения

В районе Филевский парк на городские торги выставлены 2 коммерческих помещения . Общая площадь объектов превышает 470 кв. м, они имеют свободное назначение, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что Москва предоставляет бизнесу множество возможностей для расширения или запуска новых проектов в разных инвестиционно привлекательных местах. Все лоты столичного имущества, включая помещения, здания, земельные участки и другие, можно приобрести в ходе открытых торгов напрямую у города, что гарантирует юридическую чистоту и прозрачность сделки.

«Например, сейчас предпринимателям доступны два нежилых помещения в районе Филевский Парк. Их площадь составляет 180,9 и 295,2 кв. м. Объекты подойдут для обустройства детской развивающей студии, салона красоты, заведения общественного питания или магазина», — сказал Пуртов.

Он добавил, что подать заявки на участие в торгах можно до 13 и 16 октября, а аукционы пройдут 22 и 28 октября.

Помещения расположены по адресам: Филевский бульвар, д. 24, к. 1, и Промышленный проезд, д. 4. Одно из них занимает часть первого этажа, другое — первый и второй этажи. Каждый объект имеет отдельный вход и подключен к основным коммуникациям: электричеству, водоснабжению и канализации.

К участию в аукционах приглашаются все юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей. Для подачи заявки необходимы регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В столице на торги выставляют различное имущество, витриной которого является городской инвестпортал. Раздел «Торги Москвы» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.