В Пушкинском утвержден перечень учреждений, в которых в следующем году проведут капитальный ремонт
Фото - © Фото учреждения, в котором запланирован капремонт в 2026 г./Пресс-служба Администрации г.о. Пушкинский
При поддержке Губернатора региона Андрея Воробьева в округе Пушкинский в 2026 году планируется провести масштабное обновление сразу шести зданий учреждений образования и приступить к строительству двух пристроек к школам. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
Капитальный ремонт:
- Средняя общеобразовательная школа № 1 в Красноармейске на улице Академика Янгеля;
- Софринский образовательный комплекс, корпус № 3 на улице Полевая;
- Софринский образовательный комплекс, корпус № 1 в микрорайоне Софрино-1;
- Образовательный комплекс № 7, корпус № 2 в Пушкино на улице Кольцовская;
- Детский сад «Ручеек», корпус № 2 в Ивантеевке на улице Богданова;
- Детский сад «Ручеек», корпус № 6 в Пушкино на 3-м Акуловском проезде.
Возведение пристроек:
- Образовательный центр № 2 в Ивантеевке на улице Хлебозаводская;
- Гимназия № 6 в Ивантееве на улице Смурякова.
Напомним, в 2025 году в округе Пушкинский благодаря капитальному ремонту преобразились пять учреждений образования: Ашукинский образовательный комплекс, гимназия № 3 в Ивантеевке, Образовательный центр № 1 в Красноармейске, а также два детских сада — «Аленушка» в пос. Зверосовхоза и «Ромашка» в Ивантеевке. Более того, свои двери для учащихся распахнула новая школа — корпус № 6 Образовательного комплекса № 11 в мкр Новое Пушкино.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.
«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.