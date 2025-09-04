В Пушкинском утвержден перечень учреждений, в которых в следующем году проведут капитальный ремонт

При поддержке Губернатора региона Андрея Воробьева в округе Пушкинский в 2026 году планируется провести масштабное обновление сразу шести зданий учреждений образования и приступить к строительству двух пристроек к школам. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Капитальный ремонт:

Средняя общеобразовательная школа № 1 в Красноармейске на улице Академика Янгеля;

Софринский образовательный комплекс, корпус № 3 на улице Полевая;

Софринский образовательный комплекс, корпус № 1 в микрорайоне Софрино-1;

Образовательный комплекс № 7, корпус № 2 в Пушкино на улице Кольцовская;

Детский сад «Ручеек», корпус № 2 в Ивантеевке на улице Богданова;

Детский сад «Ручеек», корпус № 6 в Пушкино на 3-м Акуловском проезде.

Возведение пристроек:

Образовательный центр № 2 в Ивантеевке на улице Хлебозаводская;

Гимназия № 6 в Ивантееве на улице Смурякова.

Напомним, в 2025 году в округе Пушкинский благодаря капитальному ремонту преобразились пять учреждений образования: Ашукинский образовательный комплекс, гимназия № 3 в Ивантеевке, Образовательный центр № 1 в Красноармейске, а также два детских сада — «Аленушка» в пос. Зверосовхоза и «Ромашка» в Ивантеевке. Более того, свои двери для учащихся распахнула новая школа — корпус № 6 Образовательного комплекса № 11 в мкр Новое Пушкино.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.