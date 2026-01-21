В Пушкинском округе завершили выдачу ключей в трех домах ЖК «Новое Пушкино»

Девелопер Ingrad, приобретенный Sminex в 2024 году, завершил передачу ключей владельцам квартир в трех новых домах жилого комплекса «Новое Пушкино». Все корпуса выполнены в едином современном архитектурном стиле. В зданиях предусмотрены помещения для хранения колясок и келлеры, а входные группы расположены на уровне земли, что обеспечивает доступность без ступеней и пандусов. Дворы комплекса организованы без машин, а в квартирах реализованы различные планировочные решения.

Квартал «Новое Пушкино» спроектирован по принципу «5-минутного города» — с собственными школами, детскими садами, а также развитой спортивной и коммерческой инфраструктурой. Комплекс находится в экологически чистом районе, окруженном зелеными парками и водными рекреационными зонами. Девелопер благоустроил несколько дворов и создал прогулочный бульвар длиной более 500 метров для отдыха и занятий спортом.

В Подмосковье застройщики, такие как компания ПИК, группа «Самолет», ГК «Гранель», ГК ФСК и другие, возводят необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных средств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.