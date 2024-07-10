В округе Пушкинский завершается капремонт школы № 2

В поселке Правдинский городского округа Пушкинский близится к завершению капитальный ремонт школы, которая входит в состав образовательного комплекса № 2, объединившего шесть детских садов и три школы. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Площадь объекта превышает 3 тысячи квадратных метров. На объекте работает 65 человек и планируется увеличение числа рабочих, чтобы оперативно завершить отделку.

«На данном этапе выполняются работы по устройству кровли, фасада и внутренней отделки помещений — это штукатурка, укладка плитки, шпатлевка и покраска помещений. Также изготавливаются металлоконструкции входных козырьков, лестниц, выходов на кровлю, цоколя. Проведены работы по устройству канализации, подводки холодной и горячей воды. Идет укладка плитки в санузлах, на лестничных маршах, в столовой и душевых спортивного зала. Сделана электрическая разводка по помещениям. Завершены работы по замене оконных конструкций, идет установка входных металлических дверей и прокладка приточно-вытяжной вентиляции», — рассказал руководитель проекта компании ООО «Триумф» Александр Солодовников.

По его словам, все подготовительные работы завершены, а отделочные близятся к финишу. В ближайшее время рабочие начнут делать отмостку и устройство цоколя.

«Через две недели начнется поставка технического оборудования: парт и стульев, компьютеров и оргтехники, а также интерактивных классных досок», — пояснил руководитель проекта.

Он отметил, что ремонт осуществляется с учетом новых требований министерства образования РФ к зданиям учебных заведений, поэтому расширены дверные и витражные проемы и проведено их усиление.

«Мы сделали все возможное для того, чтобы обновленное здание прослужило еще десятки лет. Полностью заменено функциональное назначение некоторых помещений, увеличены их площади. Например, вместо буфета теперь будет полноценная столовая с посадочными местами, дети придут учиться в более просторные классы с дополнительными окнами», — отметил Александр Солодовников.

В ближайшее время рабочие демонтируют старый забор и установят новый, а вокруг здания школы проложат асфальтовую дорогу для пожарной техники. Будут установлены новые опоры уличного освещения со светодиодной подсветкой, проведено благоустройство территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.