В Пушкинском округе выполнили 94% ямочного ремонта дорог

В Пушкинском округе выполнили 94% запланированного объема ямочного ремонта дорог в 2026 году. Работы идут в рамках обновления 11 муниципальных трасс, также продолжается благоустройство дворов и модернизация медучреждений. Об этом 8 июня сообщили на совещании под председательством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

8 июня на совещании под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева обсудили развитие системы здравоохранения и благоустройство дворовых территорий в Пушкинском округе.

Особое внимание уделили амбулаторно-поликлиническому звену, на которое приходится основная нагрузка. В округе модернизируют медицинские объекты и оказывают поддержку медикам. В числе значимых событий — установка ангиографа и привлечение для работы на новом оборудовании специалистов из Москвы.

6 июня округ посетил министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин. Он проверил ход капитального ремонта взрослой поликлиники № 1 в Пушкино и строительство новой детской поликлиники на проезде Розанова.

В 2026 году в округе запланирован ремонт 11 муниципальных дорог. Работы уже завершены на проспекте Маяковского в Ивантеевке, улице Учинской и Акуловском шоссе в Пушкино. Ямочный ремонт выполнен на 94% от общего объема.

«Особое внимание уделяем благоустройству дворовых территорий. В этом году обновим 14 дворов, благоустроим 26 народных троп и установим 17 новых детских игровых комплексов», — отметил Максим Красноцветов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.