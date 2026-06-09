В Пушкинском округе устранили подтопление квартиры после засора

Встреча депутата Мособлдумы Михаила Ждана с жителями дома на 3-м Акуловском проезде прошла 9 июня в Пушкино после жалобы на портале «Добродел» о регулярном подтоплении квартиры канализационными стоками. Пострадавшей выполнили компенсационный ремонт, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Поводом для встречи стало обращение жительницы квартиры на первом этаже. Из-за засоров в системе канализации нечистоты регулярно попадали в жилье, и ситуация стала критической.

Михаил Ждан пояснил, что причиной проблемы стала низкая культура пользования канализацией со стороны отдельных жильцов.

«Из канализации вытаскивают подгузники, средства личной гигиены и прочее. Если смывать все это в канализационную систему, засоры становятся ожидаемо регулярным явлением», — добавил Михаил Ждан.

Он отметил, что муниципальная управляющая компания МБУ «ЖЭУ Пушкино» оперативно реагирует на подобные инциденты и размещает в подъездах объявления с правилами пользования канализацией. Несмотря на это, проблема периодически повторяется.

После подтопления в квартире провели компенсационный ремонт. По словам депутата, предотвратить засоры проще, чем устранять их последствия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.