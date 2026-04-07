В Пушкинском округе продолжают капремонт школы №7

Капитальный ремонт учебного корпуса Образовательного комплекса №7 продолжается на улице Кольцовской, 2, в Пушкинском округе. Работы проводят по госпрограмме Московской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», открытие обновленного здания намечено на сентябрь 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Сейчас на площадке задействованы 55 человек. Строители завершают демонтаж, выполняют общестроительные и отделочные работы, монтируют инженерные коммуникации.

«В настоящее время на объекте работают 55 человек, строители завершают демонтажные работы, занимаются общестроительными и отделочными работами, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание школы 1957 года постройки площадью 3 782 кв. м полностью обновят. Специалисты приведут в порядок фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Также благоустроят прилегающую территорию, закупят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.