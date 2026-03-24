В Пушкинском округе продолжают капремонт поликлиники № 9

Капитальный ремонт поликлиники № 9 продолжается в Ивантеевке Пушкинского округа Подмосковья, при этом прием пациентов не прекращается. Завершить строительные работы планируют в III квартале 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Ивантеевке продолжается обновление поликлиники № 9. В конце прошлого года строители завершили капитальный ремонт первой половины здания. График организован так, чтобы медицинская помощь жителям оказывалась без перерывов.

В обновленном крыле уже работают хирургическое отделение, рентгеновский кабинет, кабинет УЗИ, процедурный кабинет и кабинет вакцинации. Частично переведена терапевтическая служба, открыт кабинет льготной выписки лекарственных препаратов.

«Модернизация сферы здравоохранения — задача, которую ставит губернатор региона Андрей Воробьев. За последние 5 лет в Пушкинском проведен ремонт 10 объектов», — подчеркнул глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

В округе применяют комплексный подход к развитию медицины, уделяя внимание не только инфраструктуре, но и кадровому обеспечению. Для медработников предусмотрены компенсации за аренду жилья, подъемные при трудоустройстве, частичная компенсация транспортных расходов, премии главы округа обладателям знака «Отличник здравоохранения», служебное жилье, земельные участки, места в детских садах и бесплатное посещение бассейна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.