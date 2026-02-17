В Пушкинском округе продолжается строительство кластера «Пушкино Дом у воды»

В Пушкинском городском округе возводят первую очередь жилого кластера «Пушкино Дом у воды», где появится 65 коттеджей общей площадью около 6,5 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В Пушкинском округе продолжается строительство первой очереди жилого кластера «Пушкино Дом у воды» от группы «Самолет». В рамках проекта возводят 65 одно- и двухэтажных коттеджей площадью от 61 до 226 кв. метров. Все дома строят из энергоэффективных материалов и подключают к центральным коммуникациям, что обеспечивает комфортное проживание круглый год. К каждому коттеджу прилагается благоустроенный участок от 5 до 8 соток с парковочным местом.

Архитектура комплекса выполнена в стиле современного минимализма с использованием светло-темной декоративной штукатурки и материалов, имитирующих кирпичную кладку. Внутреннее пространство домов отличается высокими потолками, большими окнами и возможностью обустроить патио или террасу.

Проект предусматривает создание образовательной среды с школой и детским садом, а также зон для активного отдыха, включая фитнес-клубы, спортивные площадки и творческие студии. Территория поселка будет оснащена скоростным интернетом, системой видеонаблюдения и контрольным пунктом на въезде.

Кластер расположен в 30 км от МКАД, вблизи Учинского и Пестовского водохранилищ. До города Пушкино и Ярославского шоссе можно доехать за 15 минут, до станции «Зеленоградская» — за 10 минут. Всего на участке площадью 157 га планируется построить более 1 300 домовладений. В Московской области девелоперы реализуют комплексное развитие территорий, создавая не только жилье, но и необходимую инфраструктуру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80-90 тыс. человек.

«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев.