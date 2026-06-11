сегодня в 17:25

В Пушкинском округе Подмосковья строят водозабор для жилого квартала

Водозаборный узел возводят для квартала «Пушкинский» в Пушкинском городском округе. Объект обеспечит будущий жилой район хозяйственно-питьевой водой, завершить строительство планируют в сентябре 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Водозаборный узел рассчитан на подачу до 5 тыс. кубометров воды в сутки. В состав комплекса войдут насосная станция, резервуар чистой воды, трансформаторная подстанция и два павильона скважин. Инженерную инфраструктуру создают параллельно со строительством жилого квартала.

Проектом предусмотрено возведение 20 жилых домов, пяти детских садов, двух школ, поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса. В настоящее время в квартале строят пять жилых домов, детский сад и школу.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход работ. Готовность водозаборного узла составляет 58%: строители прокладывают инженерные сети и возводят надземные части водозабора и насосной станции. Застройщиком выступает компания «СЗ «Ниго-Холдинг».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.