В Пушкинском округе Подмосковья капремонт школы завершили на 70%

Капитальный ремонт третьего корпуса Софринского образовательного комплекса в поселке Софрино Пушкинского округа выполнен на 70%. Работы ведутся по госпрограмме обновления социальной инфраструктуры, открыть здание планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Третий корпус образовательного комплекса расположен на улице Полевая, 5. Сейчас на площадке задействованы более 90 рабочих и одна единица техники. Специалисты выполняют общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации и благоустраивают прилегающую территорию.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.