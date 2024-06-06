В Пушкинском округе оценили ход капремонта школ

В рамках народной программы и партийного проекта «Единой России» «Новая школа» депутат Госдумы Сергей Пахомов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан совместно с секретарем местного отделения партии Максимом Красноцветовым, активистами и сторонниками, оценили ход работ по капитальному ремонту школ в городском округе Пушкино. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Первым объектом для мониторинга стала школа, которая находится в микрорайоне Заветы Ильича.

«Двухэтажное здание 1961 года постройки находится в очень уютном месте. Вокруг много зелени, размеренная жизнь частного сектора. Но вот сама школа уже давно нуждалась в обновлении. Особую тревогу вызывала кровля, но она уже смонтирована, остались небольшие технические нюансы. Близок к завершению и монтаж фасада. Он не только новый, но и утепленный. Внутри темп работ также в графике, подрядчик работает неплохо», — отметил Сергей Пахомов

Он отметил, что 1 сентября более 450 учеников и более 20 педагогов вернутся в родные стены школы.



«Вторым объектом стала школа № 2 поселка Правдинский. Она давно требовала обновления, так как построена, была в 1963 году. Учреждение входит в состав образовательного комплекса № 2, который объединил шесть детских садов и три школы Пушкинского округа. На объекте работает более 60 человек. Строители ведут кровельные и фасадные работы. В здании школы также проводят внутреннюю отделку помещений. Все внутренние помещения школы приобретут новый облик, получат современное оснащение и мебель», — сказал Сергей Пахомов.



Партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, дополнительного и профессионального образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.

