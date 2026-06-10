сегодня в 13:29

В Пушкинском округе обновляют корпус школы в Софрино

Капитальный ремонт третьего корпуса Софринского образовательного комплекса продолжается в поселке Софрино Пушкинского округа. Строительная готовность объекта достигла 60%, открыть обновленное здание планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут по адресу: улица Полевая, 5. В настоящее время на площадке задействованы более 85 рабочих и три единицы техники. Специалисты выполняют общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации и приступили к благоустройству прилегающей территории.

Здание 1970 года постройки площадью 4451,9 кв. м полностью обновят. Проект предусматривает внутреннюю отделку, устройство входных групп, замену всех инженерных систем, сантехники, окон и дверей. Также обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Капремонт проводится в рамках государственной программы по обновлению объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.