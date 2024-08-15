В Пушкинском объявлен конкурс на реконструкцию ВЗУ № 12

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по реконструкции ВЗУ № 12 в Пушкинском городском округе, сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, передает пресс-служба администрации городского округа.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства с поставкой оборудования по мероприятию: «Реконструкция ВЗУ № 12 г. о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Кудринка».

Производительность водозаборного узла (максимальный суточный расход по чистой воде) составляет 6300 м³/сутки. Площадь застройки — 412,74 м². Так, например, реконструкции подлежат сооружения: павильон для артезианской скважины № 1, резервуар (2 шт.), насосная станция 2-го подъема, павильон для артезианской скважины № 3. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Пушкинского городского округа. Выполнение работ планируется завершить в 2025 г.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.