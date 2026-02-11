В Пушкино построят новую школу на месте снесенных аварийных домов

В Пушкино на улице Озерная завершили снос четырех аварийных домов, на их месте планируют построить общеобразовательное учреждение, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В Пушкино на улице Озерная демонтировали четыре аварийных двухэтажных дома, построенных в 1930-х и 1965 годах. Общая площадь снесенных зданий составляла около 2000 квадратных метров. Дома были признаны непригодными для проживания, жители 24 квартир были расселены по муниципальной программе переселения из аварийного жилья.

В настоящее время завершаются работы по расчистке территории и вывозу строительного мусора. На освобожденных участках и прилегающих территориях планируется строительство новой школы в рамках договора о комплексном развитии территории.

В Пушкинском городском округе выявлено 368 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 247 из них снесены, достроены или приведены в соответствие с законодательством, что составляет 67% от общего числа. Работы по обновлению городской среды продолжаются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.