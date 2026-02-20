В Пушкино котельная для ЖК Фабрикант готова на 35 процентов

Котельную для жилого комплекса «Фабрикант» в Пушкино построили на 35%. Объект обеспечит теплом девять корпусов, куда в начале 2027 года переедут более 400 семей из аварийного жилья, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Пушкино продолжается строительство котельной для нового жилого комплекса «Фабрикант». На площадке завершены подготовительные и земляные работы, выполнены фундаменты и несущие конструкции, ведется монтаж ограждающих элементов. Ввести объект в эксплуатацию планируют во II квартале 2026 года. Сроки синхронизированы со строительством первой очереди жилья — два дома застройщик намерен сдать до конца 2026 года.

Проектная мощность котельной составит 19,8 МВт. Основным топливом станет природный газ. В здании разместят котельный зал, инженерные помещения, склады и санитарно-бытовые комнаты. Работа оборудования будет организована в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала.

ЖК «Фабрикант» — проект комфорт-класса, рассчитанный на девять корпусов. Сейчас возводят два дома первой очереди, куда переселят более 400 семей из аварийного и ветхого жилфонда. Строительство котельной и жилых домов находится под контролем Главгосстройнадзора Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.